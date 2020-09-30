"السير" فيرغسون يحدد 4 لاعبين فقط كأفضل من دربهم في مانشستر يونايتد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف المدرب الأسكتلندي الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، السير ألكس فيرغسون عن أسماء أربعة لاعبين يعتبرهم أفضل من دربهم خلال مسيرته المميزة والتاريخية التي امتدت على 26 سنة.

وقال فيرغسون (78 سنة) بحسب صحيفة "إندبندنت" الانجليزية إن اللاعبين المعنيين هم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والانجليزي بول سكولز، والويلزي رايان غيغز، والفرنسي إريك كانتونا، في حين استبعد عدد كبير من النجوم التاريخيين، لعل أبرزهم الانجليزي ديفيد بيكهام، والاخوين نيفيل، وكذلك الأيرلندي روي كين وآخرين.

وجاء هذه المعلومة ضمن السيرة الذاتية لفيرغسون، حيث قال: لا أريد أن أحط من قدر عدد كبير من اللاعبين الآخرين، لكن أربعة منهم كانوا مميزين، ومن بين الأربعة رونالدو هو تلك العلامة البارزة التي تزين "شجرة عيد الميلاد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news