مورينيو يطارد لاعبه إلى "المرحاض".. ونجم توتنهام يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس الرابطة

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباراة كأس الرابطة الإنجليزية أمس بين توتنهام وتشلسي واقعة غريبة، طارد خلالها مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو لاعبه إيرك داير إلى المرحاض، وذلك بعد أن ترك اللاعب أرضية الملعب مضطرا وسط اللعب. وقال داير في تصريحات صحافية إنه لم يكن أمامه، سوى أن يترك أرض الملعب، موضحاً أنه كان يلبي نداء الطبيعة، في المباراة التي تفوق فيها "السبيرز" بركلات الترجيح.

ونشر داير على حسابه في "إنستغرام" بعد أن حصل على جائزة رجل المباراة صورة للجائزة، بعدما قام بوضعها على المرحاض، وعلق قائلاً: "رجل المباراة الحقيقي". وعن رد فعل مدربه جوزيه مورينيو الذي ركض وراءه، علق داير: "لم يكن سعيداً، ولكن لم يكن هناك ما يمكنني فعله إزاء ذلك، إنه نداء الطبيعة، وعلمت بأن مرمانا تعرض لهجمة في غيابي، لكن لحسن الحظ لم يسجلوا، وانتهى الأمر بفوزنا".

وأضاف داير: "أنا سعيد للغاية، وفخور بالطريقة التي لعبنا بها، وبعيدًا عن أول 15 أو 20 دقيقة، عندما منحناهم وقتاً كبيراً في امتلاك الكرة، وبالغنا في احترامهم، بعد ذلك كنا رائعين لبقية المباراة".

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