قمة اليوفي وروما تشد الأنظار.. والإنتر المتجدد في أول امتحان

المصدر: روما - أ.ف.ب

يخوض يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية أول استحقاق جدي له في الموسم الجديد، عندما يحل ضيفاً على روما، غداً، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس، الذي يقوده نجم وسطه السابق أندريا بيرلو، فوزاً سهلاً على سمبدوريا 3-صفر، في مستهل حملته نحو اللقب العاشر توالياً، بتشكيلة مختلفة عن تلك التي توّج بها المدرب المقال ماوريتسيو ساري الموسم المنصرم.

في المقابل، تعرّض روما لنكسة في مستهل البطولة، بعد تخسيره المباراة التي تعادل فيها دون أهداف مع فيرونا، وذلك لإشراكه لاعباً غير مدرج في قائمته للموسم الجديد، هو الغيني أمادو دياوارا.

ويستهل إنتر الموسم، اليوم، ضد فيورنتينا بعد تأجيل مباراته، ضمن المرحلة الأولى لمشاركته في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وحصّن أنتونيو كونتي، مدرب الـ«نيراتسوري» صفوفه باستقطاب لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني، والمغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني، والصربي ألكسندر كولاروف من روما. ويخوض ميلان، غداً أيضاً، مباراة سهلة نسبياً، ضد كروتوني دون نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المصاب بفيروس كورونا المستجد.

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