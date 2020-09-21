نجم الزمالك مطلوب في أوروبا.. ومرتضى منصور يوضح الموقف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن تلقي ناديه عرضين لاحتراف نجم الفريق والمنتخب الأولمبي مصطفى محمد للعب في الدوري التركي، مشيراً إلى أن أحد العرضين من جانب نادي فنربخشة.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة عبر قناة الزمالك: "لا يوجد لدي أي مشكلة في احتراف اللاعب ولو وصل عرض مناسب سيتم الموافقة عليه بعد نهاية الموسم".

وأضاف "لن نوافق على العرض إلا بعد نهاية الموسم من أجل استقرار الفريق، هناك عرضين لمصطفى محمد من تركيا وليس واحد، وهما من ناديين كبار الأول بخمسة ملايين يورو والثاني بثلاثة ملايين يورو"، وختم: "حالياً النادي لا يزال يدرس العرضين المقدمين وسيتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة كما أننا سنتجمع باللاعب قريباً".

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