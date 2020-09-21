بالفيديو: كلوب يصرخ على مساعده ويلقنه درساً.. "هل أنت مجنون"؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تصرف أحد مساعديه خلال مباراة "الريدز" مع تشيلسي أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما صفق وهتف بصوت مرتفع بعد قرار الحكم بمنح النجم السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء بالعودة إلى تقنية الفيديو (الفار).

وتداول مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط من المدرجات يظهر فيه كلوب غاضباً من أحد مساعديه، واستدار إليه صارخاً: "هل أنت مجنون؟ لم نفعل ذلك أبداً، حسناً؟"، إذ لم يتقبل تصرفه الذي اعتبره مراقبون بأنه "غير احترافي".

من جهتها، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على الواقعة، ونقلت عن كلوب قوله في مؤتمر صحافي: "لقد أخبرته (عضو الجهاز الفني) بالفعل بما أفكر فيه.. هذا شيء لا أريد أن أراه"، الأمر الذي اعتبره أنصار النادي درساً ألمانياً بامتياز لطريقة احترام الخصم، وقال أحد مشجعي ليفربول على حسابه: "هذا الرجل محبوب في كرة القدم.. يورغن كلوب يقدم درساً مرة أخرى".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news