بالفيديو: مدرب فريق إنجليزي يضرب لاعباً على طريقة المصارع أندر تيكر

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سلطت صحيفة "صن" البريطانية الأضواء على لقطة مثيرة للجدل كان بطلها مدرب فريق سوانزي آلان تيت عندما أمسك لاعب برمنغهام جون تورال من حلقه وأسقطه أرضاً على طريقة المصارع الشهير أندر تيكر في حلبات "WWE"، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة اليوم الاثنين: "وقع الحادث عندما كان الفريقان يسيران باتجاه النفق أثناء اقترابهما بشروط مستوية، وشوهد تورال لاعب وسط أكاديمية أرسنال السابق وهو يتحدث إلى تيت، الذي أمسك بالإسباني ودفعه إلى الخلف بيده اليسرى حول رقبته، ثم سقط تورال بشكل مسرحي على الأرض، مما أثار شجارا بين كلا المجموعتين من اللاعبين والمدربين".

وأضافت: "قد يواجه آلان تيت مدرب سوانسي عقوبة من اتحاد كرة القدم بعد ظهور لقطات له وهو يمسك لاعب وسط برمنغهام جون تورال من حلقه".

ونشر نادي برمنغهام مقطعا مصوراً للواقعة على حسابه في "تويتر"، وعلق عليه المتابعون بأنه مشهد ينتمي إلى مباراة مصارعة وليس كرة القدم!.

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