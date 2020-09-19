ليفربول يضم الجناح البرتغالي جوتا

المصدر: وكالات



أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الجناح البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ولفرهامبتون واندرارز بعقد طويل المدى اليوم السبت.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول سيتكلف 41 مليون جنيه إسترليني (52.95 مليون دولار) لضم جوتا صاحب المجهود البدني والذي من المنتظر أن يناسب أسلوب لعب المدرب يورجن كلوب في الضغط القوي.

وقال جوتا لموقع ليفربول "هذه لحظة مثيرة لي ولعائلتي. هذا أمر لا يصدق كل ما حدث في مسيرتي منذ كنت طفلا والآن أنضم إلى ناد مثل ليفربول بطل العالم. أنا متحمس لبدء مسيرتي".

ولم ينضم جوتا البالغ عمره 23 عاما لتشكيلة ولفرهامبتون خلال الخسارة أمام ستوك سيتي في كأس الرابطة يوم الخميس كما أنه جلس كبديل فقط خلال الفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وانضم جوتا في البداية على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد في 2017 وسجل 16 هدفا وصنع ستة أهداف مع ولفرهامبتون في ثلاث مواسم.

وأصبح جوتا ثالث لاعب ينضم إلى ليفربول هذا الموسم بعد التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ والظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news