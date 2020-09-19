الحذاء الجديد لنيمار يدر عليه 25 مليون يورو سنويا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم أن النجم البرازيلي، ومهاجم فريق سان جرمان الفرنسي، نيمار، وقع على عقد رعاية رياضية هو الأعلى في تاريخ الرياضة ككل بالنسبة للاعبين النجوم. وأصبح نيمار الوجه الدعائي الرئيس لشركة المنتجات الرياضية "بوما"، وخاصة على مستوى أحذية كرة القدم، وسيحظى من خلال العقد الجديد بعائد سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، متفوقا على عقدي كريستيانو رونالدو مع نايكي (17 مليون يورو)، وليونيل ميسي مع أديداس (20 مليون يورو).

وكانت شركة نايكي ترعى نيمار منذ كان في الـ11 من عمره ولمدة 15 عاما مقابل 100 مليون يورو، وكان يتبقى له عامين من عقده، لكنه قرر فسخه، والانتقال إلى "بوما". ويشكل الأمر خيبة أمل لـ"نايكي"، خاصة وأنها أيضا أحد الرعاة الرئيسيين لنادي باريس سان جرمان.

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