رونالدو يضيف نجمته الخامسة في قائمة أفضل الهدافين دولياً

المصدر: جوني جبور - دبي

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، بجائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019 الماضي، والممنوحة من الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم، ليرفع البرتغالي رصيده في الجائزة إلى خمسة ألقاب بعد أن توج بها أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.

وأعرب رونالدو عن سعادته بحصد الجائزة للمرة الجديدة، وعلق البرتغالي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بقوله" سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم، كأفضل هداف دولي لعام 2019".

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