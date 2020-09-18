صدمة في سان جرمان بعد إصابة بيرنات بـ «الرباط الصليبي»

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المثقل بالإصابات والإيقاف، أمس، عن إصابة مدافعه الإسباني، خوان بيرنات، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ما سيبعده لأشهر عن الملاعب، وجاء في بيان لبطل فرنسا «أكدت الفحوص وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى»، من دون أن يحدد فترة غيابه.

وعانى الظهير الأيسر الإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي خرج فيها فريقه منتصراً على متز بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع أول من أمس، حيث ساعده طبيبان إلى الخروج من أرض الملعب في الدقيقة 86، بعد 23 دقيقة فقط من دخوله بديلاً. وأدى خروج بيرنات (27 عاماً) إلى إنهاء سان جرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو، لتلقيه بطاقتين صفراوين (65)، واستنفاد المدرب الألماني، توماس توخل، لجميع التبديلات.

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