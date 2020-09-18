إصابة نجم الهلال ياسر الشهراني بفيروس كورونا

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

كشف نادي الهلال السعودي، أول من أمس، عن إصابة نجمه ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد.

وتبين إصابة الشهراني بفيروس كورونا خلال الفحوص الدورية التي يجريها الفريق لجميع منتسبيه، ليتأكد غياب اللاعب عن المواجهة أمام باختاكور الاوزبكي في قطر ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأشار الهلال إلى أن الشهراني خضع للعزل الطبي، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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