الزمالك تلقّى 1500 سيرة ذاتية لمدربين

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي تلقى 1500 سيرة ذاتية لمدربين جدد، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» التلفزيونية إنه شعر بالصدمة في الوهلة الأولى بسبب رغبة كارتيرون في الرحيل عن الفريق، ولكن في النهاية «القلعة البيضاء لا تقف على أحد ومن يرحل هو الخاسر أياً كان اسمه». وأضاف: «عقدنا اجتماعاً وناقشنا العديد من السير الذاتية، وتلقينا 1500 عرضا من وكلاء مدربين». وأوضح: «تحدثنا مع بعض المدربين عبر تقنية زووم لمناقشتهم، ونقوم حالياً بحصر الأسماء لتنقيتها». يذكر أن نادي التعاون السعودي أعلن من خلال حسابه الرسمي في «تويتر» أمس التعاقد مع مدرب الزمالك السابق كارتيرون بعقد لموسمين. وكشف أن المدرب التحق بمعسكر الفريق في الدوحة، حيث يشارك حالياً في دوري أبطال آسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news