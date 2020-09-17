ارتفاع عدد لاعبي الهلال السعودي المصابين بفيروس كورونا إلى 10

المصدر: وكالات

ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في بعثة فريق الهلال السعودي لكرة القدم المشاركة حاليا في مسابقة دوري أبطال آسيا في الدوحة إلى 10 بالاضافة إلى إداري واحد. وكان الهلال حامل لقب المسابقة القارية أعلن السبت الماضي إصابة خمسة لاعبين بفيروس "كوفيد-19" هم محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم) وحمد العبدان (لاعب وسط)، بالاضافة إلى سعود كريري (اداري الفريق).

وأعلن الهلال في اليوم التالي إصابة لاعب وسطه نواف العابد بالفيروس، قبل أن يكشف اليوم عن ارتفاع العدد الى عشرة لاعبين بإصابة عبدالله الجدعاني، ونواف الغامدي (حارسا مرمى)، والمدافع عبدالله الحافظ وياسر الشهراني.

واستدعى مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو ثنائي فريق شباب الهلال، حارس المرمى عبدالله البيشي والمهاجم تركي المطيري، للانضمام إلى الفريق في الدوحة، حيث أجرى الثنائي مسحة طبية صباح اليوم.

وكان مدير الجهاز الفني للنادي سجل الثنائي البيشي والمطيري ضمن قائمة الفريق المشاركة آسيويا ولكنهما لم يغادرا مع الفريق إلى الدوحة، نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماتهما، قبل أن يضطر الان لاستدعائهما. وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على السماح للأندية بتسجيل حارس مرمى جديد في قوائم الفريق، بشرط أن يرفق النادي خطابا طبيا يذكر خلاله أن جميع الحراس البدلاء مصابين، ويحتاجون لأكثر من 30 يوما للتعافي، كما أنه يشترط أن يكون تقديم الطلب قبل 24 ساعة من لعب المباراة الجديدة، ولن يكون بمقدور النادي إعادة قيد الحارس المستبعد إلا بعد فتح فترة قيد اللاعبين.

وكسب الهلال مباراته الاولى في الدوحة حيث استؤنفت المنافسات بنظام التجمع بالنسبة لمنطقة غرب آسيا، عندما تغلب على باختاكور الاوزبكي 2-1 الاثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها بالعلامة الكاملة، وسيلاقي الفريق الأوزبكي لاحقا في الجولة الرابعة حيث يكفيه التعادل لضمان بلوغه الدور الثاني.

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