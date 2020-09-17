التعاون السعودي يوضح حقيقة صفقة مدرب الزمالك.. وتركي آل الشيخ: "كارتيرون ليس مورينيو"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نفى نادي التعاون السعودي أن يكون رئيس هيئة الترفيه في المملكة والرئيس الفخري السابق للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، قد تدخل لفسخ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الزمالك أو الإسهام في انتقاله المفاجئ إلى الدوري السعودي.

وقال التعاون في بيان رسمي، اليوم الخميس: "يود مجلس إدارة النادي أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني للفريق الأول كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية".

وأضاف: "ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل أن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ قد تكفل بقيمة الصفقة غير صحيح"، وتابع: "مقدرون لتركي آل الشيخ دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية". وختم البيان: "نتمنى من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي".

يذكر ان كارتيرون فسخ تعاقده مع الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي وقيمته شهرين من التعاقد (250 ألف دولار).

من جهته، نفى تركي آل الشيخ، تدخله في الصفقة، وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار المصرية: "كارتيرون ليس جوزيه مورينيو لأخطط لخطفه من الزمالك.. لم أكن مقتنعا به منذ أن كان مدربا للأهلي (قبل عامين)".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news