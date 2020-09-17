لاعب برشلونة الجديد.. قدوته رونالدو ونجمه المفضل "عربي" وشرطه الجزائي "تعجيزي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سلطت الصحف الإسبانية الأضواء على اللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو المنضم حديثاً إلى برشلونة، مشيرة إلى أنه يعتبر مواطنه "الدون" كريستيانو رونالدو قدوة له في الملاعب، فيما يثير إعجابه أداء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن ترينكاو يتدرب مع برشلونة برفقة اللاعبين العائدين من الإعارة وكذلك الشباب الواعدين مثل بيدري وماتيوس فيرنانديز وأوريول بوسكيتس ورافينيا وواجو وميراندا".

ونقلت الصحف الإسبانية عن ترينكاو قوله: "كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى، دون أن أنسى نيمار الذي أحب مشاهدته كثيرا، لكن اللاعب الذي يشبهني في طريقة لعبه هو رياض محرز ويعجبني أداءه".

ويلعب ترينكاو في مركز الجناح الأيمن والهجوم، وله تجارب مميزة في سبورتينغ براغا البرتغالي الذي قدم منه إلى النادي الكاتالوني مقابل 31 مليون يورو، وكانت أندية أوروبية كثيرة بحجم ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ترغب في ضمه لكن برشلونة اقتنص الصفقة خصوصا أن اللاعب لم يتجاوز 21 عاماً مما دفع إدارة النادي أيضاً إلى وضع شرط جزائي في عقده تبلغ 500 مليون يورو.

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