استقالة مدرب الزمالك.. وطارق يحيى البديل

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قَبِلَ الزمالك المصري استقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وعين طارق يحيى خلفاً له بشكل مؤقت، وذلك بحسب ما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور أمس.

واتخذ كارتيرون قرار الاستقالة وفسخ عقده من طرف واحد، مع سداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 250 ألف دولار.

وحاول منصور خلال اجتماع جمعه بالمدرب، إقناعه بالبقاء مع الفريق وزيادة راتبه الشهري، أو استكمال الموسم الجاري حتى نهاية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، مع تنازل النادي عن الشرط الجزائي في العقد، إلا أن كارتيرون رفض وأصرّ على الرحيل.

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