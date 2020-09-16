رسمياً.. ريغيلون من ريال مدريد إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

توصل نادي ريال مدريد بحسب صحيفة "أس" اليوم إلى اتفاق رسمي مع توتنهام الإنجليزي في ما يتعلق بلاعب النادي الملكي، سيرجيو ريغيلون. ويقضى الاتفاق بانتقال ريغيلون إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو، و5 ملايين يورو متغيرات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة والتوقيع غدا. ويستمر العقد لخمس مواسم، لكن بشرط يسمح لريال مدريد بضمه مجددا بعد أول موسمين مع عقده في توتنهام، على أن يدفع 40 مليون يورو.

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