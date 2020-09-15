مرتضى منصور في أزمة.. مدرب الزمالك يترك الفريق بربع مليون دولار

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعيش رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وجمهور الفريق الأبيض أزمة حقيقية بعدما تفاجأ الجميع طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الرحيل وترك الفريق في هذا التوقيت الصعب والذي يستعد فيه الفريق لخوض نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لاستئناف مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهات الدور نصف النهائي أمام الرجاء، بجانب مسابقة كأس مصر، بعد ابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري.

وذكر موقع "في الجول" المصري أن مدرب الزمالك أوضح لمسؤولي الفريق أن نيته في الرحيل سببها وجود عرض آخر لديه، وأنه يرغب في الخروج من مصر.

وأكد الموقع المصري أن المدرب حضر إلى النادي ومعه الشرط الجزائي والمقدر بربع مليون دولار، في حقيبة بيده إلى النادي من أجل دفع الشرط ومغادرة الفريق، وحاول نجل رئيس النادي أمير مرتضى منصور إجراء محاولات مكثفة مع المدرب لبقائه في منصبه، لحين الانتهاء من مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن المدرب الفرنسي تمسك بموقفه بالرحيل ودفع الشرط الجزائي الخاص به

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