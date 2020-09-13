حمص يستقيل من تدريب الإسماعيلي المصري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق محمد حمص استقالته من العمل في الجهاز الفني للفريق الأول بعدما كان مجلس الإدارة قد أسند إليه المهمة إلى جانب أحمد العجوز لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال حمص عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن اعتذاري عن استكمال مهمتي بجهاز النادي الإسماعيلي الجديد.. قبل التعاقد تم الاتفاق معي على بعض المهام والمسؤوليات والصلاحيات في الجهاز، ولكن الآن بعد التعاقد مع مستر ريكاردو ومدرب الأحمال بالاضافة الى كابتن أحمد العجوز، اصبح ليس لي أي دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شيء بالوقت الحالي، كل الدعم للجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادي الاسماعيلي والخروج من هذة الكبوة الكبيرة".

وختم: "شكرا لكل جماهير الإسماعيلي ولكل من ساندني وما زال يساندني، دائما سنظل مساعدين وداعمين لهذا الكيان".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة.

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