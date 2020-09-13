"مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في قبضة "كورونا""

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في الدوري الإسباني، عن إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: "خضع الفريق الأول والجهاز الفني إلى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، بعد عودتهم من معسكر تدريبي في ضواحي مدريد، أظهرت وجود حالة إيجابية".

وأضاف البيان: "أثبتت الفحوصات المخبرية إصابة مدرب الفريق دييغو سيميوني بالفيروس التاجي "كوفيد-19"، ولحسن الحظ فإن المدرب لا يعاني من أي عوارض، وقد قام بعزل نفسه في منزله، وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوماً بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي".

وبناءً على الحجر الصحي، لن يتمكن سيميوني من الإشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الأولى في انطلاقة الدوري الإسباني، التي تجمع اتلتيكو مدريد في 27 سبتمبر الجاري مع فريق غرناطة.

ويذكر، سبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو مدريد، أن أصيبوا بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، وهم البرازيلي رينان لودي، والأرجنتيني أنخل كوريا، والكرواتي سيمي فرساليكو، والإسبانيين دييغو كوستا، وسانتياغو أرياس، قبل أن ينضم إليهم أخيراً مدرب الفريق الأرجنتيني سيميوني.

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