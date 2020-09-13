نجم أرجنتيني سابق: مشكلات ميسي بسبب والده

المصدر: حميد نعمان - دبي

حمل الدولي الأرجنتيني السابق، هيرنان كريسبو، والد ليونيل ميسي، مسؤولية المشكلات التي واجهت نجله في الفترة السابقة. وقال كريسبو، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس: «مع كل الاحترام لخورخي ميسي، إلا أنه ليس محترفاً». وأوضح: في الظروف العصيبة التي واجهت ميسي، كان يجب أن يكون بجانبه محترف متخصص.

يذكر أن ميسي خاض معارك قانونية قبل سنوات بسبب التهرب الضريبي، وفي أزمة الرحيل عن برشلونة، أخيراً، قبل أن يقرر البقاء.

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