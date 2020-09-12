وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

توفي اليوم لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك، والعضو السابق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، متأثرا بفيروس كورونا.

وأعلن لاعب الزمالك السابق، أمير مجاهد على حسابه الشخصي في "فيسبوك" وفاة والده، مشيرا إلى أن حالته الصحية تدهورت بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام. ويذكر أن مجاهد كان قد صرح في وقت سابق نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

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