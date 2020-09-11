تأجيل انطلاق مباريات الدوري الإسباني 24 ساعة

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020-2021 لمدة 24 ساعة بسبب خلاف بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأكدت رابطة الدوري أن المباراة بين غرناطة وأتلتيك بلباو ستقام غداً بدلاً من اليوم لأن اتحاد الكرة أصر على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة. وعارض الاتحاد الإسباني لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير.

ولم يكن هذا مصدر قلق خلال فترة ما بعد الإغلاق لإنهاء الموسم الماضي، حيث أقيمت المباريات من دون جمهور، لذلك تم السماح بإقامة المباريات أيام الجمعة والاثنين.

ولكن الاتحاد الإسباني يعتقد أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة أخرى حتى ولو أن الجماهير لم يُسمح لها بالعودة للملاعب مرة أخرى حتى الآن.

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