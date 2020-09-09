محمد صلاح ينتظر رقماً قياسياً جديداً في انطلاقة الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة للنجم المصري وهداف ليفربول في السنوات الثلاثة الماضية، محمد صلاح، متسائلاً عن مدى إمكانية نجاح اللاعب في تحقيق رقم قياسي جديد مع انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليدز يونايتد ضيفاً على ملعب "أنفيلد" معقل فريق "الريدز" حامل اللقب، السبت المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية من "البريميرليغ”، لمقابلة حامل اللقب.

وكتب حساب البطولة في تغريدته، هل يكتب محمد صلاح اسمه في سجل الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي.

والرقم القياسي الجديد أنه في حال نجح محمد صلاح في هز شباك الفريق الضيف سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

وكان محمد صلاح قد سجل أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعود ويسجل ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وسيصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم القياسي، بعد تيدي شيرنغهام، مهاجم توتنهام، الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

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