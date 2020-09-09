بالفيديو: صديق رونالدو يقتحم الملعب البرتغالي "على حصان أبيض"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قدّم نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي لاعبه الجديد المخضرم ريكاردو كواريزما - الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو- بطريقة درامية بدا خلالها "ملكاً" في أحد قلاع بلاده قبل أن يرتدي قميص نادي الجديد الذي حمل الرقم 10.

ونشر نادي غيماريش فيديو تقديم كواريزما على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحظي بتفاعل كبير من المتابعين، خصوصاً عندما رفض اللاعب ركوب السيارة الفارهة مفضلاً اقتحامه الدوري البرتغالي ممتطياً خيلاً أبيض.

Long Live the KING 👑

A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

وكان غيماريش قد تعاقد مع النجم البرتغالي أخيراً لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن كواريزما خاض تجارب احترافية بارزة مع سبورتينغ لشبونة (2001-2003)، بورتو (فترتين 2004-2008 و2014-2015) في البرتغال، وبرشلونة الإسباني (2003-2004)، وانتر ميلان (2008-2010)، تشيلسي الإنجليزي (إعارة 2009)، بشكتاش التركي (2010-2012 و2015-2020)، والأهلي الإماراتي (2013).

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