رونالدو يتخطى مئة هدف مع البرتغال
سجل كريستيانو رونالدو هدفه المئة مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء لينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا مئة هدف أو أكثر على المستوى الدولي.
وبعد أن تصدى حارس السويد روبن أولسن لعدة محاولات من رونالدو لم يهدر المهاجم البالغ من العمر 35 عاما الفرصة عندما حصل على ركلة حرة قبل الاستراحة.
وسددها رونالدو قوية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك.
وهز رونالدو الشباك مجددا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لتتقدم البرتغال 2-صفر.
وأحرز رونالدو أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 2-1 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004.
وبعد أن تصدى حارس السويد روبن أولسن لعدة محاولات من رونالدو لم يهدر المهاجم البالغ من العمر 35 عاما الفرصة عندما حصل على ركلة حرة قبل الاستراحة.
وسددها رونالدو قوية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك.
وهز رونالدو الشباك مجددا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لتتقدم البرتغال 2-صفر.
وأحرز رونالدو أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 2-1 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004.
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