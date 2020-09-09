8 أندية سعودية تنتظر ختام الدوري اليوم

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يُسدل الستار، اليوم، على الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة المرحلة الـ30 الأخيرة، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات تحديد المتأهلين الأخيرين لمسابقة دوري أبطال آسيا والهابط الثالث إلى الدرجة الأولى.

ويعد الموسم الحالي الأطول منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008-2009، حيث امتد لأكثر من سنة، بسبب التوقف الذي تسببت فيه جائحة «كورونا».

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمه لثمانية أندية، أربعة منها تتنافس على مقعدين آسيويين، وأربعة تصارع لتفادي الهبوط. وستدخل الأندية الثمانية مباريات اليوم بحسابات مختلفة، فبعضها يكفيه الفوز أو التعادل لتحقيق هدفه، بغض النظر عن نتائج منافسيه، فيما يحتاج البعض الآخر إلى الفوز بشرط تعثر منافسيه. وبعد أن أحرز الهلال اللقب، وضمن النصر الوصافة، وبالتالي البطاقتين الأوليين في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال آسيا، انحصرت بين أربعة أندية، هي الأهلي والرائد والوحدة والفيصلي.

أما على مستوى الهبوط، فبعد هبوط العدالة والحزم رسمياً، باتت البطاقة الثالثة محصورة بين الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك.

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