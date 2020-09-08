«الشرط الجزائي» سجن للاعبين.. مليار يورو لتحرير بنزيمة

المصدر: محمد الحتو - دبي

ترتبط الشروط الجزائية في عقود اللاعبين بكرة القدم الإسبانية دون غيرها في القارة العجوز، حتى إن ناديي برشلونة وريال مدريد يحصنان لاعبيهما برقم تعجيزي لتجنب مطامع الأندية الأخرى الراغبة في الحصول عليهم، والتصدي لمحاولة فك قيد النجوم، بعدما أصبحت هذه الشروط بمثابة سجن لبعض اللاعبين، ومنهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فُرضت عليه الإقامة الجبرية من إدارة النادي الكاتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو.

وقد يعتقد الجمهور أن الشرط الجزائي في عقد ميسي (700 مليون يورو) يعتبر الأضخم في العالم، ولكن الحقيقة أن «البرغوث» ليس ضمن الثلاثة الأوائل في قائمة اللاعبين المحصنين من قبل أنديتهم بأرقام تعجيزية تعطل رحيلهم حتى انتهاء الفترة الزمنية لعقودهم، إذ يتصدر مهاجم النادي الملكي، الفرنسي كريم بنزيمة القائمة بشرط جزائي قدره مليار يورو، وفقاً لموقع «أوبتا» المختص بإحصاءات كرة القدم العالمية، يليه مواطنه المنتقل الموسم الماضي من أتلتيكو مدريد الى برشلونة أنطوان غريزمان (800 مليون يورو)، ثم صانع ألعاب مدريد الكرواتي لوكا مودريتش (750 مليوناً).

ويتشارك ثلاثي الريال فينيسيوس جونيور وإيسكو وماركو أسينسيو مع ميسي في الشرط الجزائي بمبلغ 700 مليون الذي لعب دوراً جوهرياً في فرملة اندفاع ليونيل نحو قرار الرحيل عن بيته الذي عاش فيه أجمل الأوقات والإنجازات ومتعة كرة القدم.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها «أس» و«ماركا» قد تطرقت إلى تفسير الشرط الجزائي بعقد أي لاعب في إسبانيا، وقالت إن له ارتباطاً مباشراً بقانون الضرائب الساري منذ 1985، بمعنى أن ميسي الذي سعى جاهداً للرحيل عن النادي الكاتالوني رضخ للأمر الواقع المفروض بالشرط الجزائي الهائل، واصطدم بطريقين تكثر فيهما الأشواك، الأول: دفع قيمة الشرط الجزائي التعجيزي، فضلاً عن ضريبة قدرها 18% تحصل عليها رابطة المحترفين الإسبانية مما يعتبر ضرباً من الخيال قياساً بضخامة المبلغ.

أما الطريق الثاني، فيرتكز على تفعيل شرط الرحيل في فترة زمنية محددة مسبقاً، وعندها يحق للاعب الانتقال حسب القيمة المحددة بالعقد وهذا النوع ليس شائعاً إلا مع اللاعبين النجوم، ولكن تبقى مشكلته في عدم قدرة اللاعب على إثبات موعد تفعيل بند الرحيل، وقد يطول الحكم القضائي فيه لا سيما في الظرف الحالي الذي امتد فيه الموسم إلى أغسطس بدلاً من يونيو الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

مليار يورو

- كريم بنزيمة.

- ريال مدريد.

- مدة العقد: 2017-2021.

• الشرط الجزائي له ارتباط مباشر بقانون الضرائب الإسباني منذ 1985.

• فينيسيوس وإيسكو وأسينسيو يتشاركون مع ميسي في البند الجزائي نفسه.

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