مانشستر سيتي يعلن إصابة محرز ولابورت بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين أن نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بالجناح الجزائري رياض محرز والمدافع إيمريك لابورت ظهرت إيجابية.

وقال سيتي في بيان إن اللاعبين لا يشعران بأعراض وعزلا نفسيهما مع اتباع بروتوكولات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية.

وأضاف النادي "الجميع في سيتي يتمنون لرياض وإيمريك التعافي السريع قبل العودة للتدريبات وبدء الموسم الجديد".

وينطلق موسم الدوري 2020-2021 يوم 21 سبتمبر أيلول الجاري.

ويستهل فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي فشل في الدفاع عن لقبه الموسم الماضي بعد إنهاء الموسم بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون واندرارز يوم 21 هذا الشهر.

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