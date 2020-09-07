آدم تراوري يغادر معسكر المنتخب الإسباني بسبب «كورونا»

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

خرج جناح وولفرهامبتون الإنجليزي آدم تراوري من قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة أوكرانيا أمس، في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بعدما جاءت نتيجة إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال الاختبار الذي خضع له على هامش معسكر الفريق في مدريد.

وغاب تراوري عن المباراة أمام ألمانيا بسبب عدم وضوح نتيجة الاختبار، مما تسبب في إرجاء مغادرته لإنجلترا. وفي وقت سابق جاءت نتيجة اختبار تراوري لفيروس كورونا سلبية، وبموجب القانون الإسباني تم السماح له بالتدريب مع زملائه.

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