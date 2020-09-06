ريال مدريد يجهز لاقتطاعات إضافية من أجور النجوم

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ذي الصن» البريطانية أمس، عن أن إدارة ريال مدريد بصدد التجهيز لاقتطاعات إضافية من أجور لاعبيها، خصوصاً النجوم الذين يتحصلون على رواتب سنوية تفوق الـ10 ملايين يورو، وفي مقدمتهم البلجيكي هازارد والولزي بيل، والقائد سيرجيو راموس وآخرون. وكان النادي قد أعلن في أبريل الماضي اقتطاعاً بين 10 و20% من الرواتب، لكن الأزمة استمرت، والملاعب من دون جمهور، ما أدى إلى تقلص أكبر للإيرادات.

ولم تكشف الصحيفة عن نسبة الاقتطاع، لكنها قالت إنها ستكون كبيرة، وستستمر حتى بداية العام المقبل، أي ستشمل الأشهر الأولى من بداية الموسم الجديد، وقد يتم تمديدها حتى عودة الجمهور إلى المدرجات.

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