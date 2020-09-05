4 أسباب وراء إعلان ميسي البقاء مع برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كان العنوان الأبرز على أغلفة وسائل الإعلام العالمية في أمس، التطوّر المفاجئ في مسار الأزمة الراهنة بين نادي برشلونة، وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قرر «البرغوث» رسمياً البقاء لموسم آخر في ناديه، والرحيل مجاناً في الصيف المقبل.

وعقد الأربعاء الماضي، والد ليونيل ميسي ومدير أعماله، خورخي، لقاء مهماً مع إدارة برشلونة، تبين له خلاله أن النادي الإسباني لا يفكر بأي حال من الأحوال في السماح لميسي بالرحيل من دون دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، ثم نقلت صحيفة «ماركا» عن مصادر خاصة بها اجتماعاً عقد بين ميسي ووالده وشقيقه رودريغو، بحثوا خلاله ما خلص إليه الاجتماع مع إدارة برشلونة، وكذلك إمكانية البقاء، في ظل الوضع الراهن، ليكون القرار بالاستمرار.

وتقف أربعة أسباب رئيسة وراء إعلان ميسي بقاءه مع ناديه، والعدول عن رأيه في الرحيل، نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

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