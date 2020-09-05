هافيرتز يغادر معسكر ألمانيا للتوقيع مع تشلسي

المصدر: شتوتغارت ■د.ب.أ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أن لاعب خط وسطه، الدولي كاي هافيرتز، غادر معسكر المنتخب الألماني (مانشافت)، في مدينة شتوتغارت، لإتمام عملية انتقاله إلى صفوف تشلسي الإنجليزي. وسمح المدير الفني للمانشافت، يواخيم لوف، للاعب الشاب هافيرتز (21 عاماً)، بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال صفقة انتقاله لتشلسي. وقال رودي فولر، المدير الرياضي لليفركوزن: «تحدثت إلى أوليفر بيرهوف (مدير الاتحاد الألماني للعبة)، ويواخيم لوف، بهذا الشأن، خلال الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «الاتحاد الألماني للعبة يتفهم أنه وضع خاص للاعب ولنا كنادٍ. والآن، يستطيع كاي إنهاء الإجراءات في لندن، بمساندتنا ودعمنا».

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