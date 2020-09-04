خبر حزين للمصري محمد صلاح.. وسعيد لـ 4 نجوم في ليفربول

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن النجوم المرشحين لللفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2019-2020 الذي توج بلقبه ليفربول، ويترشح منه أربعة لاعبين في القائمة المتنافسة في وقت خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح على الرغم من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في "الريدز" برصيد 19 هدفاً.

و احتل صلاح المركز الخامس على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، فيما اعتلى قناص ليستر سيتي الترتيب برصيد 23 هدفاً، وامتدت مفاجآت اختيار اللاعب الأفضل في انجلترا بغياب مهاجم أرسنال الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ وصيف الهدافين (22 هدفاً).

وضمت قائمة المرشحين، وفقاً للحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإنجليزية على "تويتر"، قائد ليفربول جوردان هندرسون، وزملاءه السنغالي ساديو ماني، وألكسندر أرنولد، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (حامل لقب الجائزة العام الماضي)، ويتنافس معهم أيضاً صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروين وميله في الفريق رحيم ستيرلينغ.

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