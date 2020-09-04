هاميلتون يسعى لتحطيم قلوب محبي فيراري في عقر دارهم

المصدر: روما - أ.ف.ب

يسعى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ست مرات لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية ومعها قلوب محبي فريق فيراري في عقر دارهم نهاية الاسبوع، وذلك في جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة مونزا.

ويدخل سائق مرسيدس السباق الذي يستضيفه معقل فيراري المصنع الإيطالي وهو على بعد انتصارين من معادلة رقم أسطورة فيراري الألماني ميكايل شوماخر.

ويملك هاميلتون 89 انتصاراً في مسيرته بينها خمسة هذا الموسم من أصل سبعة سباقات، كان آخرها الأحد في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان.

ولدى ابن الـ35 عاماً فرصة هائلة لتحطيم رقم الأسطورة الألمانية (91 انتصاراً) مع بقاء 10 سباقات في الموسم الحالي، وفي ظل الهيمنة شبه الكاملة لمرسيدس على رياضة الفئة الأولى في السنوات الأخيرة والتقهقر الواضح للمصنع الإيطالي العاجز عن مجاراة خصمه.

ويعد هاميلتون المرشح الأبرز في سباق الأحد للفوز والاقتراب من شوماخر، قبل إقامة سباق جائزة توسكانا الكبرى الإيطالي الذي ينظم الأسبوع المقبل احتفالاً بمناسبة السباق رقم ألف في رياضة الفورمولا 1.

ويمر الفريق الإيطالي بأسوأ فترة في السنوات الماضية، وهو يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الصانعين برصيد 61 نقطة.

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