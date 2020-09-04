هولندا في أول استحقاق أوروبي من دون كومان

المصدر: أمستردام - أ.ف.ب

يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم وصيف النسخة الماضية أولى مبارياته في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عندما يستضيف نظيره البولندي ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول، وذلك من دون مدربه رونالد كومان الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وشكل انتقال كومان ضربة للمنتخب الهولندي الذي شهد في عهده تطوراً لافتاً، إذ نجح بقيادته للتأهل إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة أمام البرتغال، بعدما كان المنتخب قد فشل في بلوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وتسلم المدرب دوايت لوديويغيس الإشراف على المنتخب البرتقالي مؤقتاً في أعقاب انتقال كومان إلى النادي الكاتالوني، بعدما شغل منصب مساعده في العامين الماضيين. وقال لوديويغيس (62 عاماً) «رحل كومان ولكن كرة القدم تستمر. إنه أمر مثير ولكن أنا هنا منذ فترة طويلة. ليست بداية مسيرتي».

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