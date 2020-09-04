مودريتش: رحيل ميسي خسارة كبيرة لهيبة الدوري الإسباني

المصدر: زغرب - أ.ف.ب

اعتبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الاسباني أن «رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوقع عن برشلونة سيكون خسارة كبيرة لهيبة الليغا»، مشبهاً إياه برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الملكي منذ عامين. وتواجه مودريتش مع ميسي في 21 مناسبة، وهو اللاعب الوحيد منذ عام 2008 الذي نجح في كسر احتكار رونالدو والأرجنتيني لجائزة الكرة الذهبية عندما توج بها عام 2018.

وقال النجم الكرواتي لوكالة «فرانس برس» عن إمكانية رحيل ميسي «إذا حصل ذلك فستكون خسارة كبيرة لهيبة الدوري، ولكن علينا أن نمضي قدماً. لاعبون آخرون سيصبحون نجوماً». وتابع «عندما غادر رونالدو، حصل الأمر نفسه، استمرت الحياة في ريال مدريد من دونه، وسيكون الأمر مماثلاً لبرشلونة والليغا من دون ميسي». وقال الدولي الكرواتي «ليس لدينا فريق يافع ولكن لدينا فريق ذو خبرة. لدينا لاعبون يافعون سيتطورون. لا أعرف ما إذا كنا سنشتري لاعبين ولكن حتى لو بقي الفريق على هذا النحو، فلدينا جودة كافية».

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