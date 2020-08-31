جلسة حاسمة بين والد ميسي ورئيس برشلونة .. "تمديد العقد مطروح"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بأن بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو رحيله عن برشلونة الإسباني تحدده جلسة مرتقبة الأربعاء المقبل بين خورخي ميسي والد قائد البارسا ووكيل أعماله مع رئيس النادي الكاتالوني جوسيب بارتوميو.

وقالت الصحيفة: «إن خورخي الموجود حاليا في الأرجنتين سيسافر إلى إسبانيا للقاء بارتوميو الأربعاء، إذ يسعى والد ميسي للتوصل إلى حل ودي ينهي الأزمة الحالية بما يسمح لابنه بالرحيل من النادي الكتالوني من دون الدخول في معركة قضائية».

وفي المقابل، شددت الصحيفة على أن موقف رئيس برشلونة لم يتغير وسيحضر الاجتماع للتأكيد على رفضه السماح لميسي بالرحيل قبل نهاية عقده عام 2021، أو الحصول على قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو)، مشيرة إلى أن «بارتوميو سيعرض أيضا تمديد العقد بين الطرفين مقابل 100 مليون سنوياً».

يذكر أن ميسي يريد استخدام بند في عقده الممتد أربع سنوات، والموقع في عام 2017، والذي كان سيسمح له بمغادرة النادي مجانا إذا طلب ذلك بحلول 10 يونيو، لكن برشلونة يجادل بأن الموعد النهائي لذلك قد انتهى، ويتطلع محامو اللاعب إلى إثبات هذا التاريخ، اسميا نهاية الموسم، لكونه أصبح الآن غير ذي صلة بعد تأخيرات فيروس كورونا التي أدت إلى تمديد الموسم ولعب الفريق مباريات في أغسطس.

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