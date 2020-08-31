إصابة 3 لاعبين من الزمالك بفيروس «كورونا»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن نادي الزمالك المصري، على لسان طبيب الفريق الأول لكرة القدم، محمد أسامة، عن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المباراة المقررة أمس ضد انبي في المرحلة الـ23 من الدوري المحلي.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية «أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق».

وأضاف «شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين، لأن منهم من يعاني نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات (بي سي آر) للاعبين الثلاثة على حساب النادي، ومازلنا في انتظار النتائج».

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، برئاسة الدكتور محمد سلطان، قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق، التي خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر أسمائهم، تنفيذاً للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.

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