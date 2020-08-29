الاتحاد الأردني يمنح الضوء الاخضر لاستئناف التمارين وفق بروتوكول صحي صارم

المصدر: وكالات

منح الاتحاد الأردني لكرة القدم الضوء الاخضر لاستئناف تدريبات فرق الدوري المحلي اعتبارا من اليوم، وفق بروتوكول صحي صارم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد.

وعلّق الاتحاد الأردني منذ 21 الحالي الدوري المحلي وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية لمدة 14 يوما، مع ارتفاع مؤشر خطورة تفشي الوباء. وعقد الاتحاد الأردني ورشة طبية مساء الخميس الماضي لأندية المحترفين عبر تقنية الفيديو "عن بُعد"، أشرف عليها نائب رئيس اللجنة الطبية، الدكتور يحيى المحارمة، وتضمنت شرحا تفصيليا للبروتوكول الصحي المعتمد خلال التدريبات". ويستثنى من القرار فرق الفيصلي وسحاب والحسين في الوقت الحالي.

إذ إن فريق الفيصلي ما يزال يقضي فترة العزل منذ تاريخ 20 أغسطس ولمدة 14 يوما بعد تأكد إصابة ستة لاعبين وشخصين من الكادر الإداري بفيروس كورونا، فيما يخضع فريقا الحسين وسحاب لإجراءات وقائية خاصة باعتبارهما مخالطين مباشرين للفيصلي. وستتمكن الفرق الثلاثة من العودة للتمارين تباعا عند التأكد من سلبية نتائج فحوصاتهم وأخذ موافقة وزارة الصحة. يذكر أن منافسات الدوري استأنفت في الثالث من الشهر الجاري وأقيمت المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بينما لن تستكمل المرحلة الخامسة بسبب تداعيات إصابة لاعبي الفيصلي.

وأضاف البيان أن "الاتحاد أنجز فحوصات أندية المحترفين والكوادر التنظيمية كافة خلال الأسبوع الماضي وجاءت جميعها سلبية، ما أسهم بالإسراع في قرار استئناف التدريبات، بانتظار صدور قرار الاتحاد لتحديد مصير دوري المحترفين والبطولات الأخرى عند انتهاء مدة التعليق الحالية".

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