رونالدو متعطش إلى المزيد من الأرقام القياسية

المصدر: تورينو ■أ.ف.ب

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طموحه لتحقيق المزيد من الألقاب، وتعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي. وأكد، أول من أمس أنه يريد «غزو العالم»، و«تحطيم الأرقام القياسية». وكتب الـ«دون»، في حسابه على «إنستغرام»: «فيما استعد لموسمي الثالث كبيانكونيرو، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما».

وتابع المهاجم، البالغ 35 عاماً، والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات: «الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع أعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعاً على غزو إيطاليا مجدداً، أوروبا والعالم ولتحطيم الأرقام القياسية».

ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين، لكنه لم يتخطَّ عتبة ربع النهائي في دوري الأبطال، إذ أقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون. وسجل 37 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من «السيدة العجوز».

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