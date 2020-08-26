بالفيديو.. رونالدينيو يعود إلى بلده ويصل ريو دي جانيرو بعد أشهر من السجن في باراغواي

المصدر: حميد نعمان - دبي

أظهرت لقطات فيديو على عدد كبير من وسائل الإعلام البرازيلية أمس، وصول أحد أساطير الكرة البرازيلية رونالدينيو إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة من نوع "سيسنا سى 750".

وعانى رونالدينيو من السجن لأكثر من خمسة أشهر في أحد سجون العاصمة الباراغويانية أسينسيون، بسبب تورطه وشقيقه في استخدام جواز سفر مزر للدخول إلى باراغواي. وطلب من رونالدينيو دفع غرامة 90 ألف دولار، بجانب إبلاغ القاضي في باراغواي في حال قرر تغيير محل سكنه في البرازيل.

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