كورونا يضرب نجم منتخب إنجلترا.. و"14 حالة في الأندية"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة أحد نجوم منتخب إنجلترا، لم يتم الكشف عن هويته، بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعدما عاد اللاعب من قضاء الإجازة في إحدى الجزر اليونانية.

وقالت الصحيفة إن "مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت ينتابه القلق من أن يضرب الفيروس عدداً أكبر من اللاعبين عقب انتهاء فترة الإجازة الحالية".

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري والمنتخب الإنجليزي، يأتي قبل أيام من إعلان ساوثغيت عن قائمة اللاعبين التي ستنضم إلى المنتخب استعداداً لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام كل من إيسلندا والدنمارك.

وتسود حالة من القلق في الأوساط الرياضية الكروية في إنجلترا، جراء تزايد اعداد المصابين بكورونا خلال الفترة الحالية، في ظل ظهور 14 حالة مصابة بالفيروس التاجي قبل أسابيع قليلة من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها حالة سجلت داخل فريق ليفربول خلال معسكره في النمسا.

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