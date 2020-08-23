بالصور: الزمالك يقهر الأهلي بـ"العقل".. و7 أسباب وراء الفوز العريض

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أثبت مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون مجدداً «علو كعبه» على ناديه السابق الأهلي، بعدما تفوق عليه للمرة الثانية، أمس، بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 21 من الدوري المصري لكرة القدم، مؤكداً جدارته في قيادة فريقه بلقب كأس السوبر من الأهلي أيضاً في المباراة التي استضافتها أبوظبي خلال فبراير الماضي.

وكان كارتيرون قد تسلم سابقاً مهام الإدارة الفنية في الأهلي قبل أن يرحل بعدما أخرجه الترجي التونسي من الباب الضيق لبطولة دوري أبطال أفريقيا إثر الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، وعندما انتقل إلى الزمالك عرف كيف يدير القلعة البيضاء فنياً وردّ على الأهلي بإثبات قدراته التكتيكية.

وأجاد المدرب الفرنسي قراءة مباراة أمس بصورة جيدة، وتمكن من اللعب على الأخطاء التي ارتكبها مدرب الأهلي، السويسري ريني فايلر، فيما يتعلق بطريقة اللعب والتشكيلة اللتان لم تساعدا الأهلي على الخروج بالنتيجة التي كانت منتظرة منه للثأر من خسارة لقب السوبر.

«الإمارات اليوم» تستعرض سبعة أسباب قادت الزمالك للفوز بالثلاثية التاريخية، وذلك على النحو التالي:

1

أخطاء فايلر

ارتكب مدرب الأهلي أخطاء فنية قاتلة خاصة في الشوط الأول حينما لعب بدون جناح أيمن معتمداً على تحركات محمد مجدي «قفشه» في تلك الجهة مع محمد هاني، فافتقد الأهلي محوراً هجومياً مهماً للوصول إلى مرمى الحارس محمد أبو جبل، كما لم تكن تغيرات المدرب مؤثرة في الشوط الثاني، فأخرج «قفشه» وهو في أفضل حالاته، ولم يصنع جيراردو أو مروان محسن، الفارق لأصحاب الرداء الأحمر.

2

أجانب الزمالك

لعب أجانب الزمالك دوراً مهما في الفوز بالمباراة، بفضل الجماعية التي أظهروها، خصوصاً الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، وأوناجم، اللذان صنعا الهدفين الأول والثالث بذكاء شديدين، على العكس من أجانب الأهلي الذين كانوا خارج نطاق الخدمة، ما اضطر فايلر لاستبدال الثنائي أليو ديانغ، جونيور أغاي بين شوطي المباراة، وظهر علي معلول أقل بكثير من مستوى أداءه في كافة مبارياته السابقة.

3

تباعد الخطوط

لم يكن أداء الأهلي منضبطا من الناحية التكتيكة، على الرغم من أرقام الاستحواذ التي جاءت لمصلحته على مدار شوطي المباراة، اذ ظهر جلياً تباعد الخطوط الثلاث لفريق الأهلي، على الرغم من أن فايلر لعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب إلا أن الهجمات المرتدة للزمالك شكلت خطورة بالغة لضعف التغطية أثناء تقدم ظهيري الأجناب علي معلول، ومحمد هاني، الأمر الذي استثمره منافسه في الهدفين الأول والثالث.

4

تألق المدافعين

لعب دفاع الزمالك الدور الأبرز في الفوز الكبير على الأهلي، فوقف الرباعي، حازم إمام، ومحمود علاء، ورضا الونش، ومحمد عبد الشافي، ومن خلفهم الحارس محمد أبو جبل، حائط صدي قوي للمحاولات التي قام بها الأهلي للتسجيل، على العكس من الدفاع الأحمر والذي ظهر في أسوء حالته، خاصة ياسر إبراهيم الذي وقع في خطأ ساذج في التعامل مع الهدف الذي سجله مصطفى محمد بسبب سوء المراقبة.

5

عصبية اللاعبين

بدا واضحاً على لاعبي الأهلي سوء الإعداد النفسي والذهني لمباراة الزمالك، وتجلى ذلك بوضوح في تلقي خمسة لاعبين للبطاقة الصفراء وهم: محمد هاني، واليو ديانغ، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، في حين حصل الزمالك على بطاقتين صفراويتين كانا من نصيب مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

6

تعاطف القائم

تعاطف القائم مع الزمالك في مناسبتين، كان من الممكن أن يغيرا من النتيجة خصوصاً ضربة الرأس التي لعبها السنغالي أليو بادغي في وقت مبكر من بداية المباراة، كان من الممكن أن تضع الأهلي في المقدمة، وعاد القائم ليحرم الشياطين الحمر مجدداً من التعادل من تسديدة محمد مجدي «قفشه»، فيما كان الزمالك موفقاً في الفرص التي سنحت له أمام مرمى محمد الشناوي واستغلهم بصورة إيجابية.

7

أخطاء الصافرة

استفاد الزمالك من بعض الأخطاء التي ارتكبها حكم اللقاء الكرواتي إيڤان بيبك، والذي لم يحتسب ضربة جزاء أجمع عليها المحللين في الاستوديوهات التليفزيونية لتعرض وليد سليمان للعرقلة من قبل المدافع محمود علاء، كما لم يُشهر الحكم البطاقة الحمراء لمهاجم الزمالك أسامة فيصل نتيجة التدخل العنيف في حق لاعب الأهلي أيمن أشرف.



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