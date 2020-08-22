رصاص طائش يصيب اللاعب اللبناني محمد عطوي برأسه

المصدر: بيروت ■أ.ف.ب

أصيب لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني، محمد عطوي، بطلق ناري طائش برأسه، أمس، خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد شاهد عيان، لوكالة فرانس برس: «كان في منطقة الكولا في بيروت، إذ كان ينهي أوراقه لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقداً الوعي. وتم نقله إلى المستشفى سريعاً، حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه»، وتابع: «يخضع، الآن، لجراحة دقيقة وحالته حرجة». ولم يعرف مصدر الرصاصة، إلا أن تقارير عدة أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حصل، خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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