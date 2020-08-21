بالفيديو: بنزيمة يتدرب بكرة قدم تحمل شعار يوفنتوس.. هل يلتحق برونالدو؟

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أثار نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة جدلاً واسعاً بين الجماهير حول إمكانية رحيله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما نشر فيديو له في ساحة منزله يمارس خلاله بعض التدريبات بكرة تحمل شعار اليوفي.

ولم يمر الفيديو الذي نشره بنزيمة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، على الجماهير العالمية التي تدقق في التفاصيل حتى اكتشفت شعار "السيدة العجوز" على كرة اللاعب المدريدي وتوقع كثيرون بأن بنزيمة قد يرحل إلى يوفنتوس للعب إلى جوار زميله السابق في النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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