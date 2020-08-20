أخبار سارة لجمهوري الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري السبت المقبل

أعلن كل من نادي الأهلي والزمالك أخبارا سارة لجمهورهما قبل المواجهة المرتقبة بين الغريمين بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري. وأكد مدير فريق الأهلي سيد عبدالحفيظ أن الأنجولي جيرالدو، جاهز للدخول ضمن قائمة المباراة. وأوضح في تصريح صحافي: حالة جيرالدو تحسّنت كثيرا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة، التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية.وأضاف أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة؛ تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.

وأوضح عبد الحفيظ أن لاعب الفريق، محمود متولي، سيغادر غداً المستشفى بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية.ووتعرض متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الاثنين الماضي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل أكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك محمد أسامة أن الظهير الأيمن حازم إمام، جاهز لمواجهة الأهلي. وتابع إن حازم إمام تعافى من إصابته بشد عضلي وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني. وأضاف أن لاعب الوسط المدافع، محمد حسن، مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

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