البايرن ينهي مغامرة ليون.. وليفاندوفسكي يتوعد شباك سان جرمان في نهائي الأبطال

المصدر: وكالات

واصل بايرن ميونيخ الألماني عروضه الباهرة وبلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بفوزه على ليون الفرنسي 3-صفر في نصف النهائي على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة. ويعود الفضل بفوز بايرن إلى سيرج غنابري الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين 18 و33، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (89).

وضرب بايرن موعدا الأحد في المباراة النهائية التي ستشكل خاتمة موسم توقف لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، مع باريس سان جرمان الفرنسي الفائز امس على لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا. وهو الفوز العاشر لبايرن في مبارياته العشر في دوري الأبطال هذا الموسم (عادل رقما قياسيا كان يتشاركه النادي البافاري بنفسه مع ريال مدريد الإسباني)، إذ أنهى دوري المجموعات دون أن يخسر أي نقطة، وواصل بعد ذلك مسيرته الناجحة مطيحا بكل منافسيه في الأدوار التالية.

ونجح رجال المدرب هانزي فليك بايقاف مغامرة الفريق الفرنسي عند دور الأربعة بعدما شاهدوا كيف أقصى في طريقه لملاقاتهم كلا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن وربع النهائي تواليا، مستخدمين سلاحهم الهجومي الفتاك الذي كانت نتيجته ثمانية أهداف في مرمى برشلونة الإسباني في ربع النهائي.

وعاقب غنابري ليون ولاعبيه على اضاعتهم للفرص التي اتيحت لهم، بعدما شن زملاؤه هجمة مرتدة مرر له على اثرها جوشوا كيميتش الكرة، فتقدم بها وسدد من على مشارف منطقة الجزاء كرة يسارية قوية على يمين الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز (18).

ولم يهبط التأخر بهدف من عزيمة الفرنسيين الذين حاولوا تسجيل هدف التعادل، لكن البافاريين رصوا صفوفهم وأصلحوا مكامن الخلل الدفاعي الذي عانوا منه في نصف الساعة الأول، وضاعفوا تقدمهم بهدف ثان لغنابري المستفيد من تمركزه داخل المربع بعد ارتداد محاولة البولندي روبرت ليفانودوفسكي من لوبيز، فتابعها في المرمى (33). وهو الهدف التاسع للاعب البالغ 25 عاما في دوري الأبطال في تسع مباريات.وأبى ليفاندوفسكي الا وان يضع بصمته على سجل المباراة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه بضربة رأسية (89).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 15 هدفا، ليتخطى رفقة غنابري الرقم المسجل باسم ثنائي ريال مدريد الإسباني في موسم 2013-2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 هدفا) والويلزي غاريث بايل (6 اهداف) اللذين سجلا معا 23 هدفا.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن في تسع مباريات متتالية في البطولة ليعادل رقم الهولندي رود فان نيستلروي عام 2003 ويقترب من رونالدو (11 مباراة) في عام 2018، كما أصبح على بعد هدفين من معادلة رقم الدون البرتغالي (17 هدفا) في موسم واحد 2013-2014.

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