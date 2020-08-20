تأجيل الألعاب الخليجية الثالثة بسبب «كورونا»

المصدر: الكويت - أ.ف.ب

قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة، المقررة في الكويت في ديسمبر 2020، لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل الزياني، تحت عنوان «تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة»، جاء في أبرز بنوده أنه «تزامناً مع كورونا، قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الألعاب الخليجية، ليصبح خلال الفترة من السابع إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق».

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