كلوب لا يستبعد التوقف عن التدريب في 2024

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب، إنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمر العقد الحالي لكلوب حتى عام 2024، وكان قد صرح في وقت سابق قائلاً إنه قد يحصل على فترة راحة بعد نهاية العقد، وربما يجدد التعاقد.

وقال كلوب في تصريحات لبوابة «شبورت باذر» الإخبارية الألمانية، أمس: «سأغيب لمدة عام، وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه هي نهاية مسيرة يورجن كلوب كمدرب».

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